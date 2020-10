Lavoro: Catalfo, 'entro un paio di mesi riforma ammortizzatori'

08 ottobre 2020 a

a

a

Roma, 8 ott. (Adnkronos) - "E' un provvedimento che abbiamo legato alla Nadef, non sono tempi lunghi, stiamo lavorando da un punto di vista tecnico, credo che in un paio di mesi dovremmo arrivare a un risultato finale". Ad affermarlo è il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo ai microfoni di 'Radio Anch'io' in merito alla riforma degli ammortizzatori sociali. "La prima tappa della riforma è quella di assicurare un sistema assicurativo universale e differenziato a secondo delle dimensioni delle aziende. L'intenzione è di creare un unico strumento per accompagnare lavoratori di aziende che non hanno prospettive di riprendere l'attività". L'obiettivo, spiega ancora Catalfo, "è quello di ridurre quanto più possibile il periodo di fermo del lavoratore".