Mantova: polizia arresta ladra seriale

Milano, 8 ott. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato a Mantova una donna, cittadina albanese di 36 anni, residente in città e pregiudicata, nei confronti della quale era stato emesso un ordine di carcerazione dalla Procura di Mantova a seguito della condanna a un anno e sei mesi di reclusione e 45mila euro di multa per cumulo di pene. La donna è stata condannata in passato per furti aggravati, furti in appartamento, furti con destrezza, favoreggiamento, estorsione e circonvenzione di persona incapace.La donna è stata portata nel carcere di Mantova.