Milano: presidio Lega in via Novara contro nuova moschea

Milano, 8 ott. (Adnkronos) - Presidio della Lega oggi in via Novara a Milano contro il progetto di apertura di una moschea. “Oggi - commenta Silvia Sardone, eurodeputata e consigliere comunale a Milano - abbiamo ribadito il nostro 'no' alla moschea voluta dal Comune di Milano contro il parere del Consiglio comunale. Tutti avete letto le gravi minacce di morte e stupro di cui sono stata oggetto: c'è chi, evidentemente, vuole ridurre la nostra libertà di parola e di pensiero. Il Pd milanese dovrebbe fare delle riflessioni approfondite prima di aprire nuove moschee, tra l'altro con l'opposizione dei cittadini, senza pensare di chiudere quelle irregolari".

"Noi chiediamo regole, sicurezza, controlli, legalità, rispetto delle donne, la fine degli abusi in città. Lo facciamo senza nasconderci, con orgoglio, con convinzione. Lo facciamo perché teniamo alla nostra storia, alla nostra cultura, alle nostre tradizioni, ai nostri valori", ha aggiunto.