Enel: Starace, 'a novembre nuovo piano industriale e outlook per i prossimi 10'

08 ottobre 2020 a

Roma, 8 ott. (Adnkronos) - "A novembre presenteremo il nostro nuovo piano industriale per il prossimo triennio e un outlook per i prossimi dieci anni nel quale vediamo un'espansione delle rinnovabili che non ha limiti fisici nei prossimi 10 anni. Il limite non è la disponibilità fisica ma la capacità finanziaria e la capacità di sostenere questa crescita senza fare errori". Ad affermarlo, nel corso dell'evento organizzato da 'Il Sole 24 Ore' e dal 'Financial Times', è l'ad di Enel, Francesco Starace sottolineando che in Enel "questo tema è stata all'attenzione dal primo giorno" e "ci vedrete accelerare nei prossimi 10 anni".