Schneider Electric lancia l'Innovation Summit World Tour 2020: adottare le tecnologie digitali per un futuro più resiliente e sostenibile

(Stezzano Bg 8 ottobre 2020) - Innovazioni nell'architettura e piattaforma EcoStruxure e soluzioni innovative

•Un evento globale e dieci eventi locali nel mondo – dall'Asia all'Europa, Medio Oriente e Africa, Nord America, Sud America – per mettere a confronto esperti e leader di settore

•Una serie di eventi virtuali con keynote, talk su temi strategici e un'esperienza innovativa 3D nell'Innovation Hub Experience

Stezzano (BG) 8 ottobre 2020 - Schneider Electric, leader nella trasformazione digitale della gestione dell'energia e dell'automazione, oggi ha lanciato

Questo è il quinto anno per gli Innovation Summit Schneider Electric; per la prima volta, tutto si svolge esclusivamente online, con dieci eventi locali interattivi che saranno realizzati nelle prossime otto settimane. Questo darà ai partecipanti, in tutto il mondo, la possibilità di approfondire il ruolo essenziale che elettrificazione, digitalizzazione, innovazione, gestione dell'energia, automazione industriale possono giocare nella transizione a un mondo a basse emissioni, in cui si contenga entro gli 1,5 °C l'aumento della temperatura media globale.

Nel suo keynote di apertura virtuale, il Presidente e CEO di Schneider Electric Jean-Pascal Tricoire ha esortato i partecipanti ad accelerare sul percorso di trasformazione digitale, per avere una posizione migliore da cui affrontare il cambiamento dirompente di scenario causato sia dalla crisi climatica, sia dalla pandemia globale. “In tutto il mondo, in pochi mesi, le nostre vite sono cambiate – e la digitalizzazione ci ha aiutato ad adattarci alla nuova normalità. La possibilità di gestire da remoto in digitale l'operatività può mantenere la continuità di business, rende più resilienti, offre una visione ampia che permette di anticipare i problemi e adattarsi con agilità. L'innovazione digitale e la connettività hanno cambiato il modo in cui viviamo e lavoriamo insieme e possono davvero cambiare in senso positivo l'impatto delle attività umane sull'ambiente, sostenere il recupero dell'economia e promuovere sostenibilità, per tutti”.

L'Innovation Summit di quest'anno prevede, nel programma, conversazioni di alto livello tra i top executive Schneider Electric e i vertici di aziende quali AECOM, un'azienda di consulenza leader nel settore infrastrutture; l'azienda globale del mondo sanitario GlaxoSmithKline; RIB Software, pioniere nel settore delle costruzioni; AVEVA, leader globale nel software industriale e di progettazione.

Vi saranno anche panel di discussione interattivi con rappresentanti del settore finanziario quali JPMorgan Chase & Co; leader globali nel food quali McDonalds e Danone; l'azienda di investimenti e real estate JLL; Acciona, che si occupa di infrastrutture e di progetti in ambito energie rinnovabili; l'operatore della rete elettrica francese Enedis; il fornitore di servizi ambientali Suez; la società di consulenza di design, progettazione e architettura Arup.

I partecipanti ai Summit potranno visitare un Innovation Hub virtuale dove sperimentare in 3D le tecnologie di Schneider Electric e dei suoi partner, e connettersi in diretta con laboratori, showroom e impianti produttivi del Gruppo in tutto il mondo, per parlare con esperti e partecipare a demo pratiche.

Oltre all'evento di lancio globale previsto oggi, si svolgeranno Innovation Summit locali arricchiti anche da contenuti specifici. Tra ottobre e novembre ne sono previsti dieci: per l'area Pacifica (Australia e Nuova Zelanda) il 14 ottobre; Medio Oriente e Africa il 28 ottobre; Asia Orientale (4 novembre); Corea (5 novembre); Nord America (10 novembre); Sud America (12 novembre); Turchia (17 novembre); Francia (19 novembre); Irlanda e Regno Unito (24 novembre) e Hong Kong (26 novembre)

L'obiettivo di Schneider Electric è consentire a tutti di sfruttare al meglio l'energia e le risorse, coniugando progresso e sostenibilità. Questo è ciò che definiamo, Life Is On. La nostra missione è essere il Partnerdigitale per la sostenibilità e l'efficienza. Guidiamo la trasformazione digitale integrando le migliori tecnologie mondiali per la gestione dei processi e dell'energia, prodotti connessi dal campo al cloud, soluzioni di controllo, software e servizi per tutto il ciclo di vita; in questo modo, rendiamo possibile la gestione integrata di case, edifici, data center, infrastrutture, industrie.

Siamo la più locale delle aziende globali. Promuoviamo l'adozione di standard aperti e la creazione di ecosistemi di partnership che condividano con noi uno scopo significativo e i nostri valori di inclusione e di valorizzazione delle persone.

#LifeIsOn #InnovationSummit