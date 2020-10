Influenza: Anelli (Lega), 'polemiche strumentali in Lombardia'

08 ottobre 2020 a

a

a

Milano, 8 ott. (Adnkronos) - "Imparare da Arcuri e Azzolina? No grazie. 5 Stelle e Pd in Lombardia perseguono la strada che si sono prefissati: distruggere l'immagine dei lombardi con polemiche strumentali". Così Roberto Anelli, capogruppo della Lega al consiglio regionale della Lombardia, replica alle critiche dell'opposizione dopo la presentazione del piano vaccinale.

"La presentazione del piano vaccinale di Regione Lombardia oggi è stata puntuale e chiara: in Lombardia - afferma - abbiamo una stragrande maggioranza di vaccini in più rispetto allo scorso anno. Le fasce a rischio, in linea con le indicazioni ministeriali, sono tutte coperte e se ciò non bastasse siamo gli unici in tutta Italia ad aver acquistato i vaccini spray per i bambini. Di che si lamentano dunque Pd e M5S?".

Certo, "si può migliorare, ma di certo i nostri modelli non saranno Arcuri e Azzolina, mascherine ‘non pervenute' durante l'emergenza e banchi a rotelle per le scuole. Regione Lombardia di vaccini ne ha addirittura in abbondanza. E ora che le fake news dell'opposizione sono state sbugiardate Pd e 5Stelle non trovano di meglio che appigliarsi all'assenza di Fontana in conferenza stampa? Evidentemente sono proprio alla frutta".