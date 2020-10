Lavoro: Gualtieri, 'proroga Cig per settori più penalizzati con crisi'**

08 ottobre 2020 a

Roma, 8 ott. (Adnkronos) - "La nostra previsione che è anche prudente è di una forte crescita l'anno prossimo e di un aumento degli occupati: un dato che non renderebbe necessari interventi straordinari". Interventi che invece "abbiamo giustamente preso in un momento di forte impatto" della crisi. Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri alla domanda se il governo prorogherà Cig e blocco dei licenziamenti.

"Se tutto andrà bene non sarà necessario prorogare gli strumenti straordinari mentre ovviamente ci sarà una proroga della Cig Covid per i settori più penalizzati", afferma il ministro parlando di "interventi selettivi" per chi ha bisogno. Quindi "chi non si trova in una situazioni ordinaria disporrà di strumenti straordinari", tipo alberghi e ristoranti. Se poi "ci fosse invece una situazione disastrosa in Italia e in Europa dovremo invece adattare la politica economica, ma noi ci auguriamo che non ce ne sarà bisogno".