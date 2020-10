Aspi: Gualtieri, 'se concessionario non rispetta accordo transattivo avanti con revoca'**

08 ottobre 2020 a

Roma, 8 ott. (Adnkronos) - "Fa fede l'accordo. Se non si rispettano gli accordi che era un accordo transattivo per evitare la caducazione" della concessione; "se l'accordo transattivo che si è delineato non venisse raggiunto per responsabilità del concessionario non si potrebbe interrompere il procedimento di caducazione temporaneamente sospeso". Ad affermarlo, intervenendo a 'Porta a Porta', è il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri.