Lecco: rubano scarpe in centro commerciale stazione, denunciati

Milano, 9 ott. (Adnkronos) - Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Lecco hanno denunciato due giovani italiani di 21 e 23 anni per un furto commesso all'interno di un negozio della stazione di Lecco e per possesso ingiustificato di grimaldelli. I giovani sono stati fermati e identificati dopo che, alla vista dei poliziotti, hanno tentato allontanarsi: uno di loro è stato trovato in possesso di una tronchese. Gli agenti hanno notato che il secondo indossava delle scarpe nuove, rubate poco prima all'interno di un esercizio commerciale della stazione. Le calzature erano prive di antitaccheggio e non si esclude che la tronchese sia stata utilizzata per il preciso scopo di toglierlo.