Como: molesta una donna, arrestato 25enne

09 ottobre 2020 a

a

a

Milano, 9 ott. (Adnkronos) - I carabinieri hanno arrestato un 25enne, cittadino pakistano, accusato di aver molestato una donna a Tremezzina, in provincia di Como. L'uomo, con la scusa di distribuire volantini nel centro del paese, ha approfittato di un momento in cui non c'erano persone, ha avvicinato la donna e l'ha palpeggiata. La donna, però, ha reagito e ha contattato i militari. I carabinieri, attraverso le descrizioni della vittima, hanno identificato il 25enne. L'uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Como.