Export made in Italy in un click, arriva portale realizzato da Almaviva

Roma, 9 ott. (Adnkronos) - È online www.export.gov.it, il portale unico per le imprese di supporto all'export e all'internazionalizzazione, realizzato da Almaviva per Agenzia Ice, Sace e Simest, su impulso del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale. Almaviva spiega che "il portale è concepito come nuovo strumento dedicato al sistema delle imprese italiane, soprattutto piccole e medie, per orientarsi nel mondo dell'export e accedere più agevolmente a tutti i servizi di supporto per l'internazionalizzazione".

Per facilitare questa fruizione, il portale è impostato come sistema di accesso interattivo che consentirà di conoscere i meccanismi di accompagnamento delle imprese nei mercati esteri e che, nei prossimi mesi, conta di integrare anche i servizi per l'export offerti dalle regioni e dal sistema delle Camere di Commercio.

"La spinta innovativa del Maeci, la profonda conoscenza di Agenzia Ice, Sace e Simest del mondo dell'exporte delle dinamiche di supporto alle imprese e la competenza Almaviva sulla Digital experience hanno dato vita e forma a questo progetto di portata strategica per il business e l'economia Made in Italy" afferma il Direttore Generale Divisione It di Almaviva, Antonio Amati.