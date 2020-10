Coronavirus: Milano, polizia locale chiude bar in via Melzo per assembramenti (2)

09 ottobre 2020 a

(Adnkronos) - Dopo i controlli di ieri sono state contestate 18 violazioni per mancato uso della mascherina all'aperto e tre violazioni all'interno di altrettanti locali per mancanza di mascherina. La polizia locale ha verificato anche l'osservanza del distanziamento negli esercizi pubblici, contestando una violazione per tavoli troppo ravvicinati in un locale di corso Garibaldi ed emettendo due sanzioni per maggiore occupazione dello spazio concesso secondo il regolamento Cosap.