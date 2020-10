Pil: Fitch, in 2020 per Italia crollo a -10%, debito vola al 161%**

09 ottobre 2020 a

Roma, 9 ott. - (Adnkronos) - Per l'agenzia Fitch nel 2020 il calo del Pil italiano sarà del 10%, un crollo che farà volare il rapporto debito/Pil al 161%, un dato preoccupante che rende ancora più cruciale rilanciare la crescita, assieme a "un utilizzo efficace del Recovery Fund dell'Ue". In una analisi dedicata al nostro paese l'agenzia formula così stime più pessimistiche rispetto a quelle proposte dal governo italiano (che vede il calo 2020 al 9% e un debito 'solo' al 158%) anche per il prossimo anno, quando la ripresa potrebbe fermarsi al 5,4% - contro il +6% ipotizzato dal Mef - e di conseguenza una riduzione del debito al 158,5% del Pil, contro il 155,6% stimato dal nostro governo.