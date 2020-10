Bwin data center: EUFA Nations League, il 58% dei tifosi crede nell'Italia campione

09 ottobre 2020 a

(Roma 9 ottobre 2020) - Per i tifosi Djoko-Nadal in finale al Rolland Garros

Roma 9 ottobre 2020. Dopo la vittoria contro l'Olanda e il pareggio con la Bosnia di Dzeko, l'Italia vola in Polonia, per la terza partita del girone di Uefa Nations League, dove la aspetterà anche qualche volto noto del nostro campionato: Szczesny, Glik e Milik. Secondo i dati analizzati dal bwin data center (bwin.it) gli azzurri porteranno a casa i tre punti con il 78% dei tifosi che attende la vittoria, il 18% il pareggio e solamente il 4% che crede nella vittoria dei polacchi. Secondo gli appassionati sarà una partita tattica e difensiva con l'84% che si aspetta meno di tre goal come dimostra anche il risultato esatto più giocato – dal 37% degli scommettitori – lo 0-2 per gli uomini di mister Mancini.

Bosnia e Olanda sono le altre due squadre del girone A che si affronteranno allo stadio Bilino Polje di Zenica. Secondo i tifosi gli Orange non avranno problemi a vincere il match con il 98% di essi che è certo della vittoria degli Olandesi.

Mancini sembra aver fatto rinascere la fiducia degli Italiani nella nazionale con il 58% degli appassionati che si aspettano l'Italia vincitrice della Nations League, un distacco abissale dalla seconda squadra più pronosticata, laFrancia campione del mondo in carica che raccoglie il 17% delle preferenze e dalla terza, la Germania con il12%.

Ma sarà anche un fine settimana di grande tennis, sulla terra rossa del Rolland Garros. Questo pomeriggio si affronteranno Djokovic e Tsitsipas da un lato del tabellone e Nadal contro Schwartzman per decidere chi disputerà la finale domenica. Secondo i dati analizzati dal bwin data center (bwin.it) i tifosi, con il 73% delle preferenze si attendono la vittoria di Djokovic mentre sono ancora più sicuri dell'affermazione di Nadal con l'85% delle scelte.

