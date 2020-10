Contratti: Landini, 'ci sono oltre 10 milioni di persone che attendono rinnovo'

10 ottobre 2020 a

Roma, 10 ott. (Adnkronos) - ''Vorrei fare una sollecitazione al Governo. Il ministro Speranza ricordava che ha firmato il contratto della sanità privata. Però dico con franchezza che dobbiamo rinnovare i contratti in questo Paese di più di 10 milioni di persone e non vorrei aspettare altri 14 anni per rinnovare un contratto. Lo dico perché ci auguriamo che già dalla legge di stabilità che si dovrà discutere adesso siamo messe quelle risorse. Noi abbiamo bisogno adesso di un rinnovo dei contratti''. Lo sottolinea il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, in occasione della manifestazione 'Sanità: pubblica e per tutti!', in piazza del Popolo a Roma.