Milano: Rossello (Fi), 'liste nel segno del merito, non ascolteremo effetto sirene'

10 ottobre 2020 a

a

a

Milano, 10 ott. (Adnkronos) - "Abbiamo una grande squadra di consiglieri municipali e di consiglieri comunali, con i quali stiamo facendo un lavoro intenso e magnifico. Insieme al presidente Berlusconi abbiamo fatto un'analisi approfondita sia del programma che delle personalità da mettere in campo. Le nostre liste saranno all'insegna di una continuità selettiva premiante del merito: le persone che si sono impegnate saranno valorizzate".

Lo afferma alla manifestazione 'Immagina' a Milano, Cristina Rossello, coordinatore cittadino degli azzurri. "Non ascolteremo l'effetto sirene, non andremo dietro a nessuno, ma seguiremo come abbiamo sempre fatto la nostra storia", conclude.