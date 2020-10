Barelli (Fin) a assemblea Asi: "Solo grazie alle associazioni si fa sport, nelle scuole no"

10 ottobre 2020 a

Roma, 10 ott. (Adnkronos) - - "Sappiamo bene quale siano i problemi dello sport in questo momento, servirà confrontarsi per capire come uscire fuori da questa situazione. Noi del mondo dello sport siamo consci di non essere gli unici ad avere dei disagi, ma sappiamo anche che lo sport oggi si fa solo grazie alle associazioni. Non vi sono più molte modalità per fare attività sportive, neanche nelle scuole. La speranza è che tutti si uniscano in sinergia per uno scopo comune: uscire da questa emergenza. Asi certamente lo farà". Lo ha detto il presidente della Federazione Italiana Nuoto Paolo Barelli intervenuto oggi allo Stadio Olimpico di Roma nel corso della decima Assemblea Nazionale elettiva di Asi Nazionale e che ha visto la rielezione del presidente Claudio Barbaro.