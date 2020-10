Oclean Air2---il primo spazzolino da denti Mute al mondo

12 ottobre 2020 a

SHENZHEN, China, 10 ottobre 2020 /PRNewswire/ -- Recentemente, il marchio Oclean ha lanciato un nuovo tipo di spazzolino da denti, Oclean Air2. Dall'aspetto, è leggero, compatto e comodo da tenere in mano. Sembra un normale spazzolino da denti. Ma dopo aver acceso l'interruttore, troverete la più grande differenza tra questo e gli altri spazzolini elettrici: nessun rumore.

Lo spazzolino Oclean Air2 combina un azionamento elettrostatico ad ultrasuoni che cancella il rumore e la tecnologia del motore ultra-silenzioso per ottenere la natura silenziosa dell'industria degli spazzolini elettrici, con livelli di rumore fino a 30 decibel. Quando lo spazzolino è acceso, si sente a malapena il suo suono, tranne che per la vibrazione della mano. Gli utenti che hanno usato spazzolini elettrici ordinari hanno un problema con il rumore. Soprattutto quando si usa uno spazzolino elettrico al mattino o alla sera, il rumore dello spazzolamento può facilmente svegliare i membri della famiglia che dormono. Per affrontare questo problema, il marchio Oclean ha sviluppato appositamente la tecnologia del motore ultra-silenzioso. Questo non è solo un progresso del prodotto, ma anche un progresso della tecnologia industriale...

Inoltre, anche le prestazioni di pulizia di oclean Air2 sono molto buone. In passato, a causa delle dimensioni del prodotto, la pulizia della piccola spazzola elettrica è stata notevolmente ridotta, ma questo prodotto ha rotto le catene dell'industria. Il motore sviluppato da Oclean ha fornito all'oclean Air2 un'elevata potenza di 220gf/cm. Ancora più potente di molte spazzole elettriche di grandi dimensioni.

Oclean Air2 ha due modalità di spazzolatura integrate: la modalità di pulizia standard giornaliera (predefinita) e la modalità di pulizia profonda giornaliera. Il materiale della testa della spazzola Oclean Air2 utilizza materiali professionali della American DuPont Tynex Brilliance e della Germania Pedex Triangle Bristles.

Inoltre, Oclean Air 2 ha quattro colori tra cui scegliere: bianco, rosa, verde e viola, che soddisfa anche le esigenze di diversi utenti.

Vale la pena ricordare che questo Oclean Air2 sarà lanciato sulla piattaforma eBay dal 10 al 14 ottobre. Durante l'evento, gli acquirenti potranno ricevere un coupon del 10% sulla pagina di vendita del prodotto e acquistarlo al prezzo finale di 29.69 euro. LInk:https://bit.ly/3nzpELS Allo stesso tempo, durante il periodo di sconto, anche altri prodotti popolari del marchio Oclean in questo negozio avranno buoni prezzi e sconti! Non perdetevi questo evento!

