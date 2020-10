La grande moda fin da piccoli con Fantaztico.com

12 ottobre 2020 a

Milano, 12 Ottobre 2020.

La proposta è firmata da marchi tra i più prestigiosi dell'abbigliamento per bambini e ragazzi. Qualche nome? Brums, Mek, 3 Pommes, Bimbus, Levi's, Esprit, Pepe Jeans e Adidas. In catalogo ci sono capi per ogni occasione, da 0 a 16 anni. Si va dai pigiamini ai

Fanno parte dell'offerta anche scarpe e accessori per lui e per lei. Una vasta gamma di opzioni in cui rientrano sciarpe, guanti, cerchietti, papillon e cravatte.

Le ultime proposte dei marchi più prestigiosi del settore sono raccolte nella sezione Novità. Sì, perché Fantaztico aggiorna costantemente il catalogo, per assicurare a mamme e bambini una selezione sempre al passo con le tendenze del momento.

E per rendere il rientro a scuola ancora più emozionante, Fantaztico presenta mascherine lavabili in tessuto con simpaticissime grafiche e grembiuli personalizzabili. Questi ultimi possono essere customizzati stampando o ricamando il nome del bambino e il disegno selezionato. La procedura è semplice e la consegna avviene nell'arco di sette giorni lavorativi.

Per i prodotti non personalizzati la spedizione richiede appena 2-3 giorni lavorativi, con la modalità standard (gratuita per ordini di oltre 100 euro). Scegliendo invece la consegna espressa, la merce arriva entro le 12:00 del giorno successivo.

Quanto alle transazioni, nessun rischio: sono usati carta di credito, bonifico bancario, contrassegno, PayPal, Sisalpay, Sofort.

Promozioni sulle ultime collezioni di abbigliamento bambini e assistenza dedicata

A rendere l'offerta ancora più vantaggiosa sono le numerose promozioni attivate nel corso dell'anno, con sconti anche del 70% sui prodotti delle ultime collezioni. Sconti esclusivi sono riservati agli iscritti alla newsletter.

In caso di dubbi sulla taglia o bisogno di qualsiasi informazione tecnica, il cliente può contare sul servizio di assistenza di Fantaztico. Il customer care è affidato a personale qualificato, disponibile via telefono (0294751222, dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00), e-mail ([email protected]) e chat online. E nell'eventualità di acquisto sbagliato, il reso è gratuito.

