Vittoria Gori e Matteo Verdolini: investimenti immobiliari scesi del 25%. Ne parla il libro “Scienza Immobiliare” oggi in uscita.

(Milano, 12.10.2020) - Milano, 12.10.2020 – Secondo uno studio di BNP Paribas dedicato al ramo immobiliare, nel primo semestre 2020 gli investimenti hanno registrato un calo del 25% annuo. Da un punto di vista prettamente geografico, è sempre Milano la città che attira la maggior parte degli investimenti in questo settore. Per tutti coloro che desiderano essere profittevoli in questo settore anche in tempi di crisi, esce oggi il libro di Matteo Verdolini e Vittoria Gori “SCIENZA IMMOBILIARE. L'Unica Metodologia Matematica Per Proteggere e Ottimizzare la Rendita Del Tuo Asset Immobiliare”. Al suo interno, gli autori forniscono una visione chiara e precisa su come muoversi in maniera corretta nel settore immobiliare, evitando spese ed errori inutili, attraverso un approccio prettamente scientifico.

“Il nostro è un manuale pratico e compatto, racchiuso in poco più di 150 pagine, che vuole accompagnare il lettore passo dopo passo nella scoperta degli investimenti di messa a reddito” affermano Matteo Verdolini e Vittoria Gori, autori del libro. “In queste pagine il lettore apprenderà informazioni estremamente utili che vanno dalla scelta della zona in cui investire, alla ristrutturazione, alla valorizzazione del suo asset immobiliare, fino alla messa a reddito dell'immobile stesso”.

Secondo gli autori, quello dell'immobiliare è un mondo caratterizzato da molti ostacoli tanto dal punto di vista burocratico quanto dal punto di vista macroeconomico. Basti pensare a tutte le crisi economiche che si sono abbattute in questo settore nel corso degli anni e che hanno portato gli immobili a una continua fluttuazione dei prezzi, tanto al ribasso quanto al rialzo. Proprio per questo, secondo gli autori, diventa assolutamente indispensabile seguire le indicazioni di investitori che hanno saputo investire con successo anche in momenti di difficoltà. Il segreto? Sta quindi in un approccio scientifico al mercato immobiliare.

“Se c'è un problema che affligge costantemente qualsiasi investitore immobiliare è quello di non avere il controllo totale sugli investimenti fatti. Uno su tutti, un'eventuale crisi economica” incalza Giacomo Bruno, editore del libro “Per questo è fondamentale avere delle metodologie definite e replicabili dove solo i numeri a farla da padroni. Quello di Matteo e Vittoria è un manuale con un approccio prettamente scientifico che ha tutte le carte in regola per diventare il libro per eccellenza per gli investimenti immobiliari di messa a reddito”.

“Abbiamo deciso di affidarci a Bruno Editore in quanto è il numero uno degli ebook in Italia. Lavorare con questa realtà ci ha dato la possibilità di rapportarci ancor di più al mondo digitale, dandoci modo di arrivare a quanti più lettori possibili” concludono gli autori. “Vogliamo ringraziare Giacomo Bruno e tutto il suo magnifico staff per averci accompagnato nel racchiudere la nostra metodologia in un manuale, riuscendo a renderlo accessibile a tutti gli amanti e agli operatori del settore immobiliare”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/2FG9Plc

Matteo Verdolini e Vittoria Gori, coppia solida nella vita e nel lavoro, fondano la Società The Green SRL e il brand Bedzy - A Place for Students, focalizzato sulla messa a reddito a studenti. Il percorso di Matteo inizia nel 2016 quando ha iniziato a studiare una serie di metodologie per investire nei mercati finanziari e nelle criptovalute. Nel 2018 entra nel mondo degli investimenti immobiliari, portando le conoscenze acquisite nei mercati finanziari anche nel mondo immobiliare e costruendo metodologie specifiche ed innovative da utilizzare in questo settore. In parallelo, il percorso di Vittoria inizia sempre nel 2018, affiancando ai suoi studi universitari, grazie ai quali prenderà spunto per la nascita del Brand Bedzy, un percorso nel mondo degli investimenti immobiliari e digital, dando vita a metodi digitali efficaci per pubblicizzare i propri servizi e per gestire in modo innovativo i clienti. Il loro obiettivo è condividere la propria conoscenza e i propri studi così da permettere ad ogni investitore di accrescere e proteggere, in totale sicurezza, la resa del proprio asset.

GIACOMO BRUNO & BRUNO EDITORE

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002, con la sua casa editrice Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 27 bestseller sulla crescita personale e Editore di 600 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Blog & Press: www.giacomobruno.it - Info: www.brunoeditore.it