Coronavirus: Fontana, 'no lockdown, cercare di convivere con virus'

Milano, 2 ott. (Adnkronos) - La Regione Lombardia contrasterà, per vie ufficiali, ogni ipotesi di nuovo lockdown. Lo ha ribadito il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, parlando all'assemblea di Assolombarda. "Dobbiamo cercare di convivere con questo virus e chiedere ai cittadini di attenersi a quei comportamenti che sono sufficienti per contenere la diffusione del virus", ha aggiunto. "Noi facciamo il possibile per spegnere i focolai e mantenere la sanità ordinaria".

Un eventuale lockdown "lo contrasteremo, perché ho detto e ripetuto che il nostro Paese in questo momento non può permettersi un altro lockdown. Bisogna cercare di creare quelle condizioni che, come ha detto il Presidente della Repubblica, per tutelare la salute, ma per tutelare anche l'economia. Non si può fare diversamente", sottolinea.