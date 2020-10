Ue: Sala, ‘prendiamo soldi del Mes', applauso di imprenditori assemblea Assolombarda

12 ottobre 2020 a

a

a

Milano, 12 ott. (Adnkronos) - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, chiede al governo di ricorrere ai fondi del Mes e la platea degli imprenditori all'assemblea di Assolombarda all'aeroporto di Linate, a Milano, accoglie la richiesta con un applauso. “Prendiamo questi soldi del Mes, perché la questione sanitaria non finisce domani. Per noi e per i territori è molto importante”, ha detto Sala dal palco dell'assemblea in corso all'hangar dello scalo di Linate. E gli imprenditori presenti hanno risposto alla richiesta con un applauso.