Innovazione: Across, i primi risultati come digital solution company

Roma, 12 ott. (Labitalia) - Across, realtà nata nove anni fa come seo agency e poi cresciuta come lead generation company, annuncia i primi risultati legati al lancio del suo nuovo business che l'ha trasformata in una digital solution company, per offrire al cliente una soluzione completa e personalizzata di marketing e sales. Studiata e testata per oltre un anno, la nuova soluzione di Across è stata lanciata a giugno, in un momento incerto quale il post lockdown, proprio perché potesse essere di supporto alle aziende che avessero bisogno di rialzarsi affidandosi ad un partner a tutto tondo che li potesse aiutare nella ricerca di nuovi clienti. I riscontri sono positivi: basti pensare che già il 10% dell'intera platea di clienti Across ha fatto richiesta dei nuovi servizi di marketing + sales dell'azienda, usufruendo di un servizio completo end to end: oltre alla generazione delle lead attraverso canali pubblicitari interni, Across si occupa – quindi - anche della gestione delle stesse, mirando alla vendita effettiva del prodotto o servizio del cliente.

Tra i clienti più ricettivi rispetto alle nuove soluzioni integrate, si segnalano aziende del settore automobilistico ed assicurativo, per cui vale lo stesso principio proprio di tante realtà locali: stanno cambiando le esigenze delle aziende e, di conseguenza, le loro strategie. L'intero comparto online ha fatto registrare un boom anche nel settore del digital marketing e, quindi, tutti i canali interessati hanno ripreso a crescere. Mentre nel 2019 si poteva parlare di un boom del native advertising, nel 2020 l'interesse del cliente si divide in modo tendenzialmente unitario tra email marketing, affiliazione, native advertising, social advertising, seo e sem.

"Il boom dell'intero settore online -ha commentato Sergio Brizzo, ceo di Across - è sicuramente una forte base di partenza per lo sviluppo del nostro nuovo business. Il nostro obiettivo è quello di integrare l'online e l'offline, quindi affiancare le campagne adv con l'attività di call center In quest'ottica pensiamo siano due le principali chiavi per far evolvere il settore del digital marketing; creare sinergia tra online e offline, come appena detto, e proporsi al cliente come unico fornitore per supportarlo al meglio nel raggiungimento di ogni obiettivo, senza distinzione di canali".

Per ottenere il massimo con l'intero processo di outsourcing, Across offre una soluzione integrata marketing + sales: il reparto marketing intercetta nuovi utenti interessati tramite le campagne di lead generation, mentre il sales supporta la forza vendita di un cliente, finalizzando gli obiettivi di business pattuiti. Dunque, con il supporto del marketing, Across combina i principali canali digital, quali email marketing e affiliazione, native advertising, social advertising, seo e sem, e ottimizza le campagne online per raggiungere l'audience più adatta a un determinato business, generando contatti realmente interessati.

Con il supporto del sales, grazie a due contact center interni, Across è in grado di far fronte a qualsiasi richiesta, come qualificare le liste di contatti, fissare appuntamenti per conto del cliente, costruire un servizio di assistenza clienti dedicato, chiudere le vendite effettive di un prodotto o servizio. I vantaggi di una soluzione del genere sono evidenti. L'attività di marketing diventa davvero funzionale alla vendita, in un processo integrato e rapido che abbatte notevolmente i costi di investimento e i tempi di conversione degli utenti in clienti. Da questo momento, inoltre, Across fornisce anche soluzioni per il post vendita e la fidelizzazione del cliente grazie all'a.i. e ai chatbot finalizzati alla customer care.

L'offerta rimodulata e ampliata di Across si rivolge a grandi realtà strutturate che vendono servizi o prodotti su appuntamento e, più in generale, a quanti possono aver bisogno di supportare la forza vendita. Non solo, target di riferimento è anche quello delle startup, che dovendo ancora posizionarsi sul mercato, possono affidarsi ad una digital solution company per intercettare nuovi clienti.