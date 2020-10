Coronavirus: titolare e dipendente ristorante Milano violano isolamento, denunciati

12 ottobre 2020 a

a

a

Milano, 12 ott. (Adnkronos) - Si sono recati nel ristorante in cui lavoravano nonostante fossero positivi al coronavirus e avessero l'obbligo di isolamento domiciliare fiduciario. Due uomini, cittadini peruviani di 36 e 20 anni, rispettivamente titolare e dipendente di un ristorante sono stati denunciati a Milano dai carabinieri per aver violato le norme per frenare la diffusione del coronavirus. I militari, avvisati della presenza di persone positive al coronavirus nel locale, hanno effettuato un controllo. Dalle immagini delle telecamere hanno accertato che i due uomini si erano recati e trattenuti all'interno del ristorante, violando il provvedimento di isolamento domiciliare fiduciario emesso nei loro confronti dall'Ats a seguito di accertata positività al Covid-19.

I due sono stati denunciati a piede libero per il reato di inosservanza di un ordine legalmente dato per impedire la diffusione di una malattia infettiva. Il locale è stato sottoposto a sequestro preventivo per effettuare ulteriori verifiche igienico-sanitarie e in materia di tutela del lavoro da parte del Nas e del Nil.