Milano: rapina in bicicletta donne sole, arrestato 17enne

12 ottobre 2020

Milano, 12 ott. (Adnkronos) - Un ragazzo di 17 anni di Cassano d'Adda, in provincia di Milano, è stato arrestato dai carabinieri per aver rapinato due donne lo scorso maggio. Nella prima rapina, assieme a un 19enne che faceva da palo, il giovane, in sella a una bicicletta, a Cassano d'Adda aveva bloccato la strada a una 27enne e le aveva strappato la borsa e la collanina in oro dal collo. Inoltre l'aveva presa per i capelli e l'aveva colpita con diversi pugni al volto, rubandole ancora il portafoglio e la fede nuziale.

Pochi giorni dopo il 17enne aveva rapinato una 38enne del posto, afferrandola per i capelli e picchiandola. I militari sono risaliti all'identità del giovane e lo hanno arrestato. Il 17enne è stato portato in una comunità per minorenni di Milano, mentre il complice è stato denunciato.