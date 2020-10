Formazione: Consulenti lavoro, ecco approfondimento su Impresa 4.0

12 ottobre 2020 a

Roma,12 ott. (Labitalia) - La legge di Bilancio 2018, n. 205 del 2017, ha previsto un bonus consistente in un credito d'imposta a vantaggio delle imprese che sostengono spese per la formazione del personale dipendente, finalizzata all'acquisizione di competenze riguardanti il settore delle tecnologie previste dal ‘Piano Nazionale Industria 4.0'.

La legge di Bilancio 2020, L. n. 160 del 2019, ha poi prorogato il predetto beneficio al periodo d'imposta 2020 nell'ambito del ‘Piano Nazionale Impresa 4.0'.

L'approfondimento di oggi 12 ottobre della Fondazione studi Consulenti del Lavoro mette in evidenza i soggetti beneficiari, gli ambiti tecnologici coinvolti, le procedure per il calcolo e l'utilizzo del credito, anche alla luce della normativa emessa per rispondere all'emergenza Covid-19.