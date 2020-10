Illuminazione naturale ed elevato isolamento termico con Aluslide Lux: la finestra scorrevole in alluminio di Oknoplast che crea continuità tra indoor e outdoor

13 ottobre 2020 a

(Milano, 13 ottobre 2020) - Milano, 13 ottobre 2020 - Profilo sottile, grande superficie vetrata e isolamento termico al top per un infisso in alluminio: con ALUSLIDE LUX Oknoplast ha realizzato la finestra perfetta! Chi infatti non ha mai sognato di arredare casa con un serramento che fa sembrare gli ambienti più grandi e permette di vivere il sole in casa?

Grazie a Oknoplast, questo sogno oggi è realtà: Aluslide Lux è un serramento elegante, performante dal punto di vista dell'isolamento termico e della sicurezza e che funge da perfetta cornice al panorama. Si tratta di una porta scorrevole in alluminio e vetro che offre luminosità estrema, ottime prestazioni energetiche e un'impareggiabile continuità visiva tra ambienti interni ed esterni.

Oltre a racchiudere al suo interno le migliori caratteristiche dei sistemi scorrevoli in alluminio, Aluslide Lux vanta un plus unico che consiste nella possibilità di avere l'anta secondaria fissa nel telaio. In questo modo il profilo si mantiene estremamente sottile, garantendo una superficie vetrata più ampia: una caratteristica che consente di beneficiare di maggiore luce naturale e di una perfetta visuale sul panorama esterno. Aluslide Lux assicura, infatti, la connessione tra interno ed esterno senza sacrificare lo spazio di apertura, come invece succederebbe con una classica anta a battente. Che sia estate o inverno non fa differenza, quando si può godere del paesaggio e dell'illuminazione naturale restando comodamente seduti dentro casa. Con Aluslide Lux tutto sembrerà ancora più bello!

Alla possibilità di avere più luce e usufruire di una vista perfetta si affiancano specifiche tecniche di tutto rispetto. Più nel dettaglio, questa porta scorrevole in alluminio a taglio termico garantisce ottimi parametri di isolamento dai rumori e dalle temperature esterne (Uw a partire da 1,4 W/m2K), ed è possibile accessoriarla con doppio e triplo vetro in modo da aumentarne le prestazioni isolanti. Aluslide Lux vanta anche una tenuta perfetta agli agenti atmosferici: vento, pioggia e fenomeni temporaleschi non saranno più un problema. È dotata inoltre di una soglia ribassata che agevola il passaggio tra interno ed esterno, avvicinando ulteriormente i diversi ambienti.

Anche la sicurezza antieffrazione di questo scorrevole merita un'attenzione particolare. Aluslide Lux è dotata già nella versione base di alcuni fondamentali accorgimenti che la rendono una solida barriera contro i tentativi d'intrusione; inoltre la possibilità di equipaggiarlo con la ferramenta antieffrazione in classe RC2 ne aumenta ulteriormente il grado di sicurezza, rendendolo un ostacolo difficile da superare per ladri e malintenzionati.

E siccome siamo in un periodo particolare, dove la salubrità degli ambienti acquista ancora più importanza, è d'obbligo sottolineare che questo infisso può essere dotato di microventilazione, per favorire il costante ricambio d'aria e rendere gli ambienti più salubri e asciutti.

Ancora una volta Oknoplast è riuscita nel suo intento: realizzare una finestra senza eguali che assicuri il benessere tra le mura domestiche e la massima facilità di utilizzo. Nonostante le grandi dimensioni, infatti, le ante si movimentano con facilità e leggerezza: basta un solo dito per aprire e chiudere questo scorrevole, rendendolo fruibile in sicurezza da chiunque.

Per informazioni

OKNOPLAST

Infoline 0549 905424