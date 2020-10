13 ottobre 2020 a

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - Blackrock ha chiuso il terzo trimestre dell'anno con un fatturato pari a 4,37 miliardi di dollari, in crescita del 18% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'utile netto si attesta a 1,36 miliardi di dollari, in progressione del 22% rispetto al terzo trimestre del 2019. Lo rende noto Blackrock in un comunicato.