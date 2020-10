13 ottobre 2020 a

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - Il Wto, l'Organizzazione mondiale del commercio, ha autorizzato l'Ue a imporre dazi per 4 miliardi di dollari agli Usa per gli aiuti concessi alla Boeing. E' quanto rileva il Wto precisando che "l'Ue può quindi richiedere l'autorizzazione a prendere contromisure nei confronti degli Stati Uniti ad un livello non superiore a 3,993,212,564 dollari all'anno".