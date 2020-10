Covid, balzo in avanti di casi nel Lazio: oggi 579

13 ottobre 2020 a

Roma, 13 ott. (Adnkronos Salute) - "Oggi deciso balzo in avanti dei casi che sono 579 (a Roma si contano 201 casi) e forte incremento dei tamponi, oltre 15mila. Sono inoltre 5 i decessi e 59 i guariti. Si tratta di casi diffusi soprattutto con link familiari e alcuni cluster. Con aumenti importanti nelle Asl a Latina e Viterbo. Come diciamo da tempo, i prossimi giorni saranno fortemente impegnativi ed è necessario il massimo rigore nel rispetto delle misure di prevenzione. Il rigore nei comportamenti è l'unica strada". Lo evidenzia l'assessore alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato, in una nota al termine dell'odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali di Asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

"Nella Asl Roma 1 sono 75 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di trentanove casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 70 e 77 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 96 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di diciannove casi con link familiare o contatto di un caso già noto e ventuno i casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale - prosegue D'Amato - Si registrano due decessi di 53 e 79 anni con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 30 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di venti casi con link familiare o contatto di un caso già noto e un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione".

"Nella Asl Roma 4 sono 77 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di diciassette casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale e due i casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl Roma 5 sono 67 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di trentuno casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Sette i casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione e sono sedici i casi con link al cluster del corriere Bartolini, dove è in corso l'indagine epidemiologica - conclude l'assessore - Si registra un decesso di 90 anni. Nella Asl Roma 6 sono 41 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di trenta casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Nelle province si registrano 193 casi e zero decessi nelle ultime 24 ore".

"C' è un aumento importante dei casi nelle Asl a Latina e Viterbo. Nella Asl di Latina sono 78 i nuovi casi e di questi quaranta sono con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl di Viterbo si registrano 69 nuovi i casi e si tratta di diciassette casi con link familiare o contatto di un caso noto. Un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione, quattro i casi individuati al test sierologico", sottolinea D'Amato.

"Nella Asl di Frosinone si registrano 39 nuovi casi e si tratta di trentasette casi con link familiare o contatto di un caso noto e due i casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione - conclude l'assessore Nella Asl di Rieti si registrano 7 nuovi casi e si tratta di 4 casi con link familiare o contatto di un caso già noto".

Nel Lazio ad oggi sono 10.637 i casi positivi al Covid-19, con 896 ricoverati, cui si aggiungono 83 pazienti in terapia intensiva, mentre sono 989 i deceduti. Sono 9658 i pazienti in isolamento domiciliare, mentre i guariti sono 9.238 e il totale dei casi esaminati è pari a 20.864. Lo riferisce l'assessorato regionale alla Sanità sui social.