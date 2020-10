13 ottobre 2020 a

Milano, 13 ott. (Adnkronos) - Aumentano i ricoveri tra i positivi al Covid19 in Lombardia. In Lombardia i nuovi ingressi portano il totale dei posti occupati a 62, dodici in più rispetto a ieri. Negli altri reparti, sono in tutto 546 i ricoveri, 83 in più di ieri.