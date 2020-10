Milano: svelata targa piazzetta Iri con Prodi, Roth e Pazzali

13 ottobre 2020 a

Milano, 13 ott. (Adnkronos) - E' stata svelata dal presidente di Fondazione Fiera Milano Enrico Pazzali la targa dedicata all'Iri, l'Istituto per la Ricostruzione Industriale che da oggi individua l'area antistante la Palazzina degli Orafi di largo Domodossola, sede della Fondazione. All'inaugurazione erano presenti Romano Prodi, ex presidente Iri, Attilio Fontana, presidente Regione Lombardia, Giuseppe Sala, Sindaco di Milano e Luigi Roth, primo Presidente di Fondazione Fiera Milano.

"Parlare di ricostruzione industriale nel momento storico che stiamo vivendo è quanto mai appropriato", ha detto Pazzali. "L'intero sistema economico internazionale deve affrontare una fase di totale ripartenza ma anche la ricostruzione di un nuovo futuro dopo il forzato e prolungato stop causato dalla pandemia che in questi mesi ha cambiato le nostre esistenze. Come Fiera di Milano dobbiamo fare la nostra parte, riprendendoci quel ruolo di strumento per la politica industriale che ha contraddistinto il nostro operato per tanti decenni".

Da 100 anni. la Fiera "è un volano importantissimo per l'economia del nostro Paese: ogni anno nei nostri padiglioni si generano, per le sole aziende espositrici italiane, ricavi per 46,5 mld. Il contributo totale al pil generato dalle vendite fieristiche è pari a 53,7 mld, equivalente al 3% del pil nel 2019".