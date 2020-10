Usa, il sondaggio: Biden 17 punti percentuali avanti a Trump

14 ottobre 2020 a

a

a

Washington, 14 ott. (Adnkronos) - La corsa finale per la Casa Bianca vede il candidato democratico Joe Biden avanti di 17 punti percentuali rispetto all'avversario Donald Trump. Questo quanto emerge da un sondaggio Opinium Research e Guardian. Il 57% degli interpellati sostiene l'ex vicepresidente, il 40% il presidente in carica. Il distanziamento tra i due è maggiore di quello registrato dalla Cnn, che recentemente aveva fotografato un vantaggio di 16 punti percentuali per Biden, con 57% contro 41%.