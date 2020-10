Appian annuncia la pubblicazione di HYPERAUTOMATION

14 ottobre 2020 a

Il nuovo libro, con la prefazione di Garry Kasparov, raccoglie le prospettive degli esperti sugli sviluppi del low-code e il futuro dell'automazione dei processi aziendali

MILANO, 14 ottobre 2020 /PRNewswire/ -- Appian (NASDAQ: APPN) annuncia oggi la pubblicazione di HYPERAUTOMATION. Il libro è una raccolta di saggi originali di autorevoli esperti di tecnologia e di business che esaminano diversi aspetti dello sviluppo low-code nelle imprese e l'impatto del low-code sul futuro dell'automazione dei processi aziendali. HYPERAUTOMATION è disponibile su Amazon.com, BarnesandNoble.com e altri principali rivenditori, nonché su www.hyperautomation-book.com.

HYPERAUTOMATION contiene la prefazione del campione del mondo Garry Kasparov, nonché leggendario maestro di scacchi, scrittore e attivista politico. Kasparov nella prefazione del libro spiega come si è evoluto il rapporto uomo/macchina, dalle storiche battaglie con Deep Blue fino ai giorni nostri. Egli afferma:

"La mente umana è un motore ad analogie senza eguali, in grado di applicare l'esperienza e le nuove conoscenze a inedite circostanze in modo quasi istantaneo. Le macchine non possono farlo da sole - non ancora - ma con la nostra guida, possono contribuire ad alimentare il nostro insaziabile desiderio di una sempre maggiore flessibilità".

Il libro contiene inoltre un'introduzione del CEO di Appian, Matt Calkins, che definisce il contesto intorno al quale si sviluppano i capitoli successivi. Calkins sottolinea l'urgenza delle lezioni presenti in HYPERAUTOMATION, e scrive:

"Il COVID-19 ha dato il via alla nuova fase di rivoluzione del software aziendale. Durante la pandemia, le imprese si sono rese conto che il cambiamento era una questione di sopravvivenza".

I contributi presenti nei capitoli sono stati forniti da:

Tutti i ricavi della vendita di HYPERAUTOMATION saranno devoluti a Black Girls Code, un'organizzazione che offre a giovani ragazze di colore la possibilità di acquisire le competenze più richieste in fatto di tecnologia e di programmazione informatica.

Per ulteriori informazioni e per acquistare HYPERAUTOMATION, visitare il sito www.hyperautomation-book.com.

