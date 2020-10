Artmarket.com pubblica il nuovo Report Artprice sul Mercato dell'Arte Contemporanea, il motore primario di crescita con un incremento del 2.100% in 20 anni

14 ottobre 2020 a

PARIS, 14 ottobre 2020 /PRNewswire/ -- «Artprice è lieta di presentare questo report esclusivo che ripercorre l'evoluzione del mercato dell'arte contemporanea in 20 anni» rende noto thierry Ehrmann, presidente e fondatore di Artmarket.com e del suo dipartimento Artprice. «Il racconto riflette una moltitudine di fattori sociologici, geopolitici e storici, che tutti insieme hanno contribuito alla rapida ascesa dell'arte contemporanea nel mercato dell'arte mondiale. Segmento marginale fino alla fine degli anni '90, oggi l'arte contemporanea incide per il 15% sul fatturato d'asta di tutto il comparto dell'arte e ne rappresenta il motore primario di crescita, con un incremento del 2.100% in 20 anni. A causa della pandemia da Covid-19, nel 2020 il mercato dell'arte si è trasferito quasi completamente su internet. E nel 2021 proseguirà senza dubbio questa tendenza».

Il nuovo report è ora disponibile gratis in inglese, francese e cinese

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2020

Crescita

Il mercato dell'arte contemporanea non è più quello di 20 anni fa. Ha subito profondi cambiamenti strutturali, con sempre più artisti (da 5.400 a quasi 32.000 oggi) e sempre più opere (da 12.000 a 123.000 lotti offerti), e si è sviluppato ed espanso geograficamente, passando da 39 a 64 paesi attivi nelle vendite all'asta. Ha subito un'accelerazione grazie alla fluidificazione delle transazioni a distanza e oggi rappresenta il segmento più dinamico e redditizio dell'intero mercato dell'arte. In 20 anni, il numero delle case d'asta coinvolte nel mercato dell'arte contemporanea è quasi raddoppiato, il numero di sessioni ad hoc è triplicato e il numero dei lotti venduti è moltiplicato per sei.

Diversità

Oggi gli artisti contemporanei provenienti da Cina, Giappone e Corea, dall'Africa e dalle diaspore africane, dall'America Latina e dal Medio Oriente, operano tutti in un mercato che non solo è aperto a livello internazionale, ma anche alle artisti donne nonché a tutta una serie di dinamiche alternative cariche di significato culturale e simbolico. Questa sfida all'egemonia occidentale nelle dinamiche della storia dell'arte ha aperto nuovi orizzonti per migliaia di artisti di tutto il mondo. Dall'inizio del XXI secolo, la questione della diversità è stata al centro dei dibattiti e alla base dei principali sviluppi all'interno del mercato dell'arte.

Valorizzazione

Il mercato dell'arte contemporanea è influenzato da una serie di diversi fattori, tra cui la passione per l'arte, le ambizioni "soft power", la speculazione finanziaria, le mode e, oggi, ovviamente, anche l'influenza massiccia del mondo digitale in termini di marketing, cool hunting, ecc. Oggi i social network (i nuovi influenzatori), le pop star, i marchi di lusso e dello streetwear svolgono un ruolo attivo nel popolarizzare gli artisti. Contribuiscono ad orientare i gusti, come facevano un tempo i critici d'arte. La presenza su internet ha svolto un ruolo fondamentale nel contrastare l'impatto della crisi del Covid e si è rivelata assolutamente necessaria per molti importanti operatori del mercato. Di fatto, nel 2020 il mercato dell'arte contemporanea ha raggiunto un traguardo importante che rappresenta il vero inizio della sua rivoluzione digitale.

Questa straordinaria evoluzione è animata dalle passioni che suscita l'arte contemporanea, ma poggia anche sulla fiducia che essa ha saputo conquistarsi. Oggi i collezionisti non prediligono più necessariamente le opere di artisti scomparsi, ma si lasciano convincere dalle nuove tecniche, le nuove forme d'arte e le nuove influenze degli artisti viventi. Oggi, in questo momento di crisi senza precedenti, il mercato dell'arte contemporanea continua la sua corsa. È infatti il segmento che si adatta più velocemente ai cambiamenti e quello che meglio si presta alle vendite online.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1310856/2020_Artprice_Report.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1009603/Art_Market_logo.jpg