Unicredit: Masi (Uilca), 'bene proposta nomina Padoan, Italia torni centrale'

Roma, 14 ott. (Adnkronos) - "Accogliamo con soddisfazione la proposta della nomina dell'ex ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, del quale abbiamo avuto modo in passato di apprezzare competenze professionali e qualità umane, quale nuovo presidente di Unicredit". Ad affermarlo in una nota è il segretario generale della Uilca, Massimo Masi.

"Il nostro augurio - rileva il sindacalista - è che possa ricoprire il ruolo di equilibrio, come già Saccomanni in precedenza, e far sentire la propria voce all'interno del gruppo guidato dall'Ad Jean Pierre Mustier, del quale non sempre abbiamo condiviso le scelte strategiche e operative. Spero che l'ingresso di Padoan riporterà l'Italia al centro dei pensieri e dei piani di sviluppo del Gruppo, ultimamente troppo concentrato solo sulla dimensione europea e internazionale, anche per il rilancio dell'economia nazionale e il rafforzamento strategico e territoriale del sistema paese tutto".