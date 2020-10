14 ottobre 2020 a

Milano, 14 ott. (Adnkronos) - Sono 17 i morti con Covid19 nelle ultime 24 ore in Lombardia, mentre aumentano i ricoveri legati al virus. Sono 99 in più per un totale di 645 posti letto occupati negli ospedali. In terapia intensiva sono ricoverati in 64, due in più di ieri.