Zefr amplia la propria presenza globale, nomina Ross Nicol, Ultano Kindelan Williams e Kenny Spangberg alla guida delle vendite EMEA

I veterani del settore sono stati scelti per rispondere alla crescente domanda di idoneità dei brand nella regione EMEA

LONDRA, 15 ottobre 2020 /PRNewswire/ -- Zefr, la principale piattaforma indipendente di dati contestuali per l'idoneità dei brand su YouTube e Facebook, ha nominato Ross Nicol VP EMEA, Ultano Kindelan Williams Commercial Director per l'Europa meridionale e Kenny Spangberg Commercial Director per i Paesi nordici. Insieme, avranno la responsabilità di promuovere la crescita e la sensibilizzazione sulla sempre più ampia attività di Zefr nel campo dei dati contestuali nella regione EMEA. Nicol lavorerà a Londra, Spangberg in Svezia e Kindelan sarà alla guida dell'Europa meridionale da Madrid.

"Dal momento che la domanda globale di dati contestuali di Zefr continua a crescere a seguito della necessità di un'idoneità standardizzata dei brand e di crescenti problematiche relative alla privacy, avevamo bisogno di supportare tale richiesta con una leadership locale" ha dichiarato Rich Raddon, co-fondatore e co-CEO. "Siamo entusiasti di avere trovato dirigenti forti come Ross Nicol, Ultano Kindelan Williams e Kenny Spangberg, che accelereranno la nostra crescita nella regione EMEA".

A livello globale, la piattaforma di dati contestuali di Zefr viene impiegata da marchi e inserzionisti per standardizzare l'idoneità dei propri brand su YouTube e Facebook. Invece di affidarsi a strumenti tradizionali come parole chiave e semantica, l'azienda ha creato un approccio brevettato "Human-in-the-Loop" per l'idoneità dei brand, che combina la cognizione umana e l'apprendimento automatico. I dati contestuali dell'azienda possono essere attivati in più di 46 lingue, elemento essenziale per i brand globali. Con questa espansione, l'azienda disporrà di leader di mercato e di un'infrastruttura per il successo dei clienti, al servizio della regione EMEA.

"Sono entusiasta di portare la piattaforma di dati contestuali di Zefr in EMEA in un momento così critico per il settore" ha dichiarato Nicol. "Con le crescenti preoccupazioni per l'idoneità dei brand su YouTube e Facebook, oltre alle crescenti problematiche in materia di privacy introdotte dall'RGPD, i dati contestuali di Zefr sono la soluzione ideale per gli operatori di marketing in EMEA."

Ross Nicol ha trascorso gli ultimi anni in un ruolo di primo piano nelle vendite EMEA per aziende tecnologiche pubblicitarie a livello globale, più recentemente presso Sharethrough e precedentemente presso Telaria. Dall'ufficio di Londra, Nicol guiderà la strategia di crescita di Zefr nella regione EMEA.

Ultano Kindelan Williams entra in Zefr dopo aver lasciato Fyber, dove era VP of Sales di EMEA, APAC e LATAM. Con il suo background di leadership globale nelle vendite, si concentrerà sull'accelerazione della crescita della piattaforma di dati contestuali di Zefr nei principali Paesi dell'EMEA meridionale, tra cui Spagna e Italia. Kindelan Williams vanta oltre un decennio di esperienza in ruoli di leadership nelle vendite di prodotti ad-tech, tra cui DoubleClick, EyeWonder e Falk Realtime.

Kenny Spangberg arriva in Zefr da GroupM, una delle principali reti di media al mondo, dove è stato Chief Digital and Product Officer in Svezia. Prima di lavorare per GroupM, Kenny ha costruito una lunga carriera internazionale con ruoli di primo piano nel settore pubblicitario, come Nordic Director di DoubleClick, co-founder di Smartclip Nordics, European Director di Spongecell e responsabile programmatico internazionale per Widespace. Dall'ufficio di Stoccolma, Spangberg sarà alla guida delle vendite e degli sforzi strategici nei Paesi nordici per Zefr e supporterà le più ampie iniziative relative all'area EMEA.

Informazioni su ZefrZefr è la piattaforma leader di dati contestuali che offre soluzioni contestuali precise ed efficaci per brand e agenzie. La sua piattaforma di dati contestuali consente a brand e agenzie di acquisire, organizzare e attivare le proprie preferenze contestuali e di idoneità del brand su scala, in video e non solo. In qualità di Measurement Partner ufficiale di YouTube e di Marketing Partner di Facebook, l'azienda sfrutta la tecnologia brevettata Human-in-the-Loop per offrire ai brand e alle agenzie soluzioni di adeguatezza del brand più precise e granulari su piattaforme scalate. La società ha sede a Los Angeles, in California, con uffici a New York, Chicago, Londra, Spagna e Svezia. Per ulteriori informazioni, visitare: http://zefr.com.

