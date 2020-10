Prodotti per la casa e l'edilizia? Scegli il meglio, Ediliamo.com

15 ottobre 2020 a

(Milano, 15 ottobre 2020) - Milano, 15 Ottobre 2020. Sono l'esperienza maturata in oltre 50 anni di attività e la presenza online dal 2013 a fare di Ediliamo.com il partner perfetto per l'acquisto di prodotti professionali per l'edilizia e arredo bagno. Ma anche un catalogo composto da 130 marchi top di gamma, 9.000 prodotti in pronta consegna e la possibilità di ricevere consulenza tecnica e preventivi personalizzati per grandi quantitativi di merce. A tutto questo si aggiungono prezzi competitivi, imballi sicuri e spedizioni veloci.

I grandi marchi di edilizia e articoli per la casa in un click

La qualità su Ediliamo.com va a braccetto con la convenienza. Questo perché l'e-commerce è impegnato ogni giorno per migliorare e accrescere il suo catalogo, fornendo allo stesso tempo tutta l'assistenza di cui il cliente ha necessità in ogni fase d'acquisto, grazie al contributo di operatori specializzati e attenti a rispettare le sue aspettative.

Con semplicità e in pochi click, l'e-commerce presenta un'offerta che risponde a 360° a chi cerca prodotti per l'edilizia: dall'abbigliamento da lavoro all'attrezzatura edile, passando per materiali, elettroutensili. Ma ci sono anche arredo bagno, prodotti per la casa, stufe a pellet Edilkamin e molto altro ancora.

Quella dei sanitari bagno è una delle principali sezioni che compongono la categoria Bagno. Qui il cliente trova tutto ciò di cui ha bisogno per allestire il bagno dei propri sogni: piatti doccia, lavabi, wc e bidet dei migliori marchi. Tra i brand disponibili figurano infatti Catalano, Flaminia, Cielo Ceramiche e Jika. Mentre tra i marchi prodotti al riscaldamento della casa figurano stufe Italiana Camini, stufe e caminetti a pellet Edilkamin.

L'acquisto è inoltre caratterizzato da consegna in 24/48 ore e dalla politica “Soddisfatti o rimborsati”. Non basta. L'utente può contare su un servizio di assistenza altamente preparato, disponibile dal lunedì al venerdì 9:00-13:00 e 16:00-19:00, accessibile via telefono (+39 0835 385255, +39 348 6637136), email ([email protected]) e pec ([email protected]).

La conferma del valore della proposta è la soddisfazione comunicata dai clienti. Le oltre 3.000 recensioni pubblicate su Trustpilot, che considerano mediamente l'offerta come “eccezionale”, esprimono solo in parte l'esperienza positiva dei 32.000 acquirenti.

