Grazie a SumUp basta inviare un link per ricevere pagamenti

Milano, 15 Ottobre 2020. Pagamenti via Link è il servizio offerto da SumUp, fintech leader nell'ambito dei pagamenti digitali con mobile POS, che rende più facile, sicura e produttiva la vita dei merchant. Senza POS ma utilizzando solo l'app di SumUp, è possibile ricevere denaro inviando un link. Proprio così, niente di più semplice.

E con il vantaggio di non dover affrontare alcun costo aggiuntivo e mantenendo la distanza con il cliente al momento della transazione. Lo strumento perfetto per accettare pagamenti online anche senza un proprio e-commerce. Come funziona?

Con Pagamenti via Link non c'è alcun costo di installazione o canone mensile, viene disposta solo una commissione fissa al momento del concreto utilizzo. Consente di superare i vincoli legati allo scambio di contante e permette di accettare pagamenti online anche senza uno store digitale. Tutto quello che serve è l'applicazione gratuita di SumUp.

Queste sue caratteristiche ne fanno la soluzione ideale per farsi pagare in qualunque momento e ovunque. Pagamenti via Link è quindi uno dei metodi di pagamento più efficaci per le consegne a domicilio, prenotazioni o per vendere sfruttando i social o un comune messaggio.

L'unico requisito è l'accesso all'app di SumUp con le proprie credenziali. Le operazioni da compiere sono davvero poche e semplici. Basta inserire l'importo da pagare e premere su “Procedi all'acquisto” e “Pagamenti via Link”, scegliendo una tra le seguenti opzioni: codice QR, link o sms.

Al cliente non spetta che immettere i dati relativi alla sua carta (mediante codice QR, link o sms). Conclusa la transazione, verrà inoltrata una ricevuta via email o sms.

SumUp, le soluzioni di pagamento che semplificano la vita

Semplicità nei pagamenti a zero costi fissi. È la rivoluzione di SumUp, che al portato innovativo dell'offerta aggiunge l'autorevolezza dell'azienda leader in Europa nel settore del point-of-sale mobile (mPOS), operativa in 31 Paesi (tra cui Germania, USA e Brasile).

SumUp Payments Limited è un Istituto di pagamento autorizzato dal Financial Conduct Authority, certificato Europay, MasterCard, Visa (EMV) e PCI-DSS. Ciò garantisce pagamenti conformi ai più stringenti standarddi sicurezza. Alla praticità s'unisce quindi a un'affidabilità da prima della classe.

Vuoi scoprire tutti i vantaggi di Pagamenti via Link e dell'intera proposta di SumUp? Digita ora https://sumup.it/

