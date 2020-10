Chiesi Farmaceutici è Azienda Work Life Balance Friendly

15 ottobre 2020 a

Roma, 15 ott. - (Adnkronos) - Chiesi Farmaceutici, gruppo farmaceutico internazionale focalizzato sulla ricerca, è “Azienda Work Life Balance Friendly” 2020, premio promosso dalla Fondazione Marisa Bellisario in collaborazione con Confindustria e riservato alle grandi aziende che si distinguono nella promozione della parità di genere e nella valorizzazione del lavoro femminile. Il riconoscimento è stato consegnato oggi a Roma a Maria Paola Chiesi, Shared Value & Sustainability Head del Gruppo.

“Sono onorata di ricevere, in rappresentanza del Gruppo Chiesi, il premio Marisa Bellisario, un simbolo di eccellenza e merito, un riconoscimento che ricorda ogni anno il grandissimo valore delle donne, a tutti i livelli professionali, nel mondo del lavoro italiano - commenta Maria Paola Chiesi - Ricevere la Mela d'Oro significa anche diventare protagonisti attivi della mission della Fondazione Bellisario, ovvero rendere le donne sempre più protagoniste del loro tempo, una visione in continuità con l'approccio della nostra azienda".

Chiesi, anche in qualità di Società Benefit e B Corp, "crede fermamente nell'inclusione, nel benessere delle persone e nell'accoglienza come pilastri sinonimo di un ambiente di lavoro sereno e positivo. Persone al centro, responsabilità, trasparenza, senso di comunità e sostenibilità, sono i valori su cui basiamo il nostro operato”.

Il 52% dei 6.000 dipendenti del Gruppo a livello globale sono donne, e le donne sono la netta maggioranza soprattutto nell'area Ricerca & Sviluppo, dove su 482 persone rappresentano il 64%. Questo, oltre ad essere la maggioranza anche in tutte le funzioni cosiddette di staff, dove su 250 persone la presenza femminile è al 61%.

L'inclusione, il benessere delle persone e l'accoglienza sono sinonimo di un ambiente di lavoro sereno e positivo. In tal senso, Chiesi promuove iniziative dedicate a garantire un adeguato equilibrio tra vita professionale e personale, dallo sportello di ascolto psicologico (lanciato durante il periodo di lockdown), al percorso antistress online, all'attenzione ai Caregiver, fino al coaching, all'attività di counselling per le mamme, sia prima che al rientro della maternità, fino allo yoga in azienda.

La conciliazione vita-lavoro viene facilitata anche per quanto riguarda le tutele legali e sanitarie: Chiesi mette a disposizione di ogni dipendente un servizio legale gratuito direttamente in azienda. Inoltre, è possibile godere di altri benefit presso le sedi aziendali, dalla lavanderia al servizio di cambio di pneumatici.

Il Gruppo ha, inoltre, dato il via ad un programma di attività di Diversity & Inclusion per affermare con forza che diversità di genere, generazione, abilità, orientamento sessuale, etnia, religione, opinione e cultura, sono parte integrante di questa organizzazione. Sono le basi su cui è nato il Diversity & Inclusion Committee di Chiesi, impegnato per strutturare una strategia di ingaggio e coinvolgimento delle persone sull'importanza dell'apertura alle differenze.