MOV.AI raccoglie 4 milioni di USD grazie a SOMV, in collaborazione con NFX e Viola Ventures

Il sistema operativo MOV.AI è progettato per i produttori di robot e gli sviluppatori ROS, e consente la migliore esperienza possibile di collaborazione uomo-robot

LISBONA, Portogallo, 15 ottobre 2020 /PRNewswire/ -- MOV.AI (www.mov.ai), fornitore di un ambiente di run time e sviluppo ROS di livello enterprise per cobot (robot collaborativi), ha annunciato di aver chiuso un ciclo di finanziamento per 4 milioni di USD, portando il capitale totale raccolto a 8 milioni di USD. La raccolta fondi è stata condotta da SOMV e dagli investitori esistenti NFX e Viola Ventures.

La soluzione dell'azienda consente la separazione hardware-software per semplificare i processi di sviluppo e implementazione dei sistemi robotici. Il sistema di MOV.AI presenta funzioni uniche come un'interfaccia grafica per descrivere il comportamento robotico, la navigazione autonoma, l'aggiramento degli ostacoli e la conformità ai requisiti di sicurezza.

La mission di MOV.AI è trasformare il progetto ROS open source in un ambiente di runtime e di sviluppo di livello enterprise, che possa essere impiegato da produttori di robot collaborativi, sviluppatori accademici e integratori di automazione. Al tempo stesso, l'azienda intende contribuire alla comunità ROS, offrendo vari strumenti in modo che l'intera comunità di sviluppatori ROS possa trarre vantaggio dalle evoluzioni di MOV.AI.

Attualmente l'azienda si concentra sulla vendita dei propri prodotti in Europa occidentale, in particolare in Inghilterra, Germania, Francia, Svezia, Danimarca e Irlanda, e sta iniziando a muoversi anche a Singapore e negli Stati Uniti. I robot azionati dal sistema MOV.AI vengono utilizzati nel settore logistico e manifatturiero della moda, dell'alimentare, dell'ospitalità, dell'automazione per i servizi postali, della produzione automobilistica e altro ancora.

Il nuovo finanziamento consentirà a MOV.AI di accelerare lo sviluppo del prodotto e permetterà all'azienda di supportare meglio i propri clienti istituendo un gruppo di assistenza clienti. Pinchas Buharis, Managing Partner di SOMV, entrerà a far parte del Consiglio di amministrazione di MOV.AI.

Motti Kushnir, CEO di MOV.AI, ha dichiarato: "Il nuovo ciclo di finanziamento riconosce la vision di MOV.AI nel settore dei robot collaborativi. MOV.AI continuerà a rafforzare la propria posizione di azienda leader nel campo dei cobot. Siamo entusiasti di conquistare la fiducia dei nostri attuali investitori e della nuova collaborazione con SOMV, che ci consentirà di sviluppare ulteriormente questa soluzione di mercato per l'automazione industriale. La pandemia di COVID-19 ha accelerato la crescita dell'e-commerce, riducendo al contempo la disponibilità della forza lavoro. Questo sviluppo ha portato a un aumento massiccio della domanda di sistemi di automazione e robot collaborativi, che possono integrarsi nelle strutture esistenti e lavorare in collaborazione con gli esseri umani".

Pinhas Buchris, General Partner di SOMV, ha dichiarato: "Siamo molto lieti di collaborare con Motti e Limor, due leader di grande esperienza, che conosciamo da tempo e con cui desideriamo lavorare. Crediamo fermamente in loro, nel team che hanno creato e nella loro vision. Investire in start-up che offrono soluzioni in grado di supportare l'accelerazione della trasformazione digitale dei clienti nell'industria europea e globale è una parte essenziale della strategia di investimento "State of Mind Ventures", quindi è stato estremamente naturale per noi entrare a far parte di questa promettente azienda. Inoltre, siamo lieti di ampliare la nostra collaborazione con altri fondi".

Gigi Levy Weiss, General Partner di NFX, ha dichiarato: "Abbiamo creduto nella vision e nel team dell'azienda sin dal nostro primo investimento e siamo molto lieti di unirci a SOMV, che contribuirà inoltre a realizzare la vision di semplificazione dell'automazione robotica".

Ronen Nir, General Partner di Viola Ventures, ha dichiarato: "In meno di due anni l'azienda ha costruito un prodotto rivoluzionario che realizza l'idea di una piattaforma software generica per la robotica. Questo nuovo ciclo di investimento consentirà all'azienda di rafforzare la gestione, proseguire lo sviluppo dei prodotti e aumentare gli sforzi di penetrazione".

Informazioni su MOV.AI

MOV.AI fornisce un ambiente di run time e sviluppo ROS di livello enterprise, consentendo la migliore esperienza possibile di collaborazione uomo-robot. MOV.AI assiste i produttori di robot collaborativi, gli integratori di automazione e la comunità di sviluppatori ROS nel loro percorso di automatizzazione del mondo industriale. MOV.AI Ltd è una società privata britannica.

