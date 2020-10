Varese: fermato aggressore seriale di donne, minorenne in comunità

15 ottobre 2020 a

Milano, 15 ott. (Adnkronos) - Aggrediva donne sole, avvicinandole e palpeggiandole. Un minorenne è stato fermato dalla polizia a Varese per una serie di episodi avvenuti nella prima metà dello scorso settembre nel centro della città. Per il giovane è stato disposto il collocamento in comunità. Le vittime erano scelte a caso tra le donne sole, con la più giovane che ha 13 anni e la meno giovane 53. La polizia, che ha ricevuto complessivamente denunce da parte di dieci donne, ha analizzato le immagini delle telecamere di videosorveglianza vicine ai luoghi delle aggressioni e ha identificato un minorenne, di origini straniere, studente in una scuola superiore di Varese.

Sconcertati i familiari del ragazzo, che vive in una famiglia ben inserita nel tessuto sociale varesino, con i genitori che lavorano regolarmente e il fratello maggiore che studia all'università.

I reati contestati dalla Procura per i minorenni di Milano consistono in nove episodi di violenze sessuali, spesso aggravate da diverse circostanze: minore età della vittima, ma anche stato di gravidanza, ovvero minorata difesa della vittima.