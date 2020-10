Milano: consegna droga a bordo di un monopattino, arrestato

15 ottobre 2020 a

Milano, 15 ott. (Adnkronos) - Consegnava la droga ai propri clienti a bordo di un monopattino elettrico. Ma è stato fermato dalla polizia a Milano e arrestato. Gli agenti stavano sorvegliando un appartamento in viale Ungheria come possibile luogo di spaccio, quando hanno visto un uomo a bordo di un monopattino consegnare un involucro a un altro uomo. La polizia li ha quindi fermati. Lo spacciatore è risultato essere un cittadino marocchino di 25 anni, sorpreso con tre involucri di contenti cocaina e 115 euro in contanti, mentre addosso all'acquirente gli agenti hanno trovato altri tre involucri di cocaina, per un totale di poco più di un grammo.

Nell'abitazione del 25enne è stato sono stati poi trovati e sequestrati una busta di plastica con tre involucri di cocaina del peso di 1,62 grammi, 2,35 grammi di marijuana, un panetto di hashish di 90 grammi e un bilancino di precisione e 560 euro. Il 25enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre il 49enne è stato sanzionato per uso di droga.