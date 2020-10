15 ottobre 2020 a

a

a

Milano, 15 ott. (Adnkronos) - Il prefetto di Milano, Renato Saccone, ha disposto la chiusura di otto attività commerciali in città per violazione delle normative contro la diffusione del coronavirus sulla base degli accertamenti effettuati dalla polizia locale di Milano. In particolare, si spiega dalla Prefettura, sono stati chiusi per cinque giorni un panificio e sette esercizi di vicinato.