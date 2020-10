Tpl: Paita (Iv), 'presto audizioni Mit e regioni su criticità'**

15 ottobre 2020 a

Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "Nell'ambito delle possibili criticità evidenziate rispetto al rischio di contagi da Covid sui mezzi pubblici, la Commissione Trasporti della Camera ha chiesto di monitorare e svolgere una funzione di proposta sul tema del trasporto pubblico locale, anche in relazione alle preoccupazioni emerse sul tema del distanziamento all'interno dei mezzi". Lo dichiara in una nota Raffaella Paita, presidente della Commissione Trasporti della Camera ed esponente di Italia Viva. "Per questo nei prossimi giorni la stessa commissione ha programmato una serie di audizioni cui parteciperanno, tra gli altri altri, il ministero e le regioni. Il ministro De Micheli ha già dato la propria disponibilità", conclude.