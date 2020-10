Sostenibilità, 'La protezione tiene banco' in 100 scuole italiane

15 ottobre 2020 a

a

a

Roma, 15 ott. - (Adnkronos) - Un vero e proprio 'sanification day' quello che si è svolto in queste ultime settimane in oltre 100 scuole su tutto il territorio italiano. Da Nord a Sud, con l'aumento dei contagi proprio di questi giorni, la necessità di alzare ulteriormente i livelli di sicurezza anti-Covid all'interno degli edifici scolastici è diventata ancora più centrale. Per questo Lysoform, insieme a Fondo Scuola Italia (associazione no profit con l'obiettivo di costruire in ottica sussidiaria un legame forte e duraturo tra scuola e impresa) ha deciso di mettere a disposizione le sue risorse per sanificare oltre 100 scuole italiane con la collaborazione del partner tecnico Anticimex, azienda specializzata nei servizi di igiene ambientale, e di realizzare un kit didattico con il supporto di esperti da distribuire ai docenti assieme a 15.000 gel mani.

"Si tratta di una iniziativa in cui crediamo molto, che ci rende orgogliosi e che riteniamo possa accompagnare le scuole per tutto il periodo dell'emergenza in maniera continuativa - dichiara Ugo De Giovanni, Marketing Director Home & Personal Care Unilever Italia - Sin dall'inizio della pandemia abbiamo cercato di supportare le istituzioni distribuendo centinaia di migliaia di litri dei nostri prodotti, aiutando poi il comune di Roma a sanificare alcuni dei musei più importanti ed oggi proseguiamo cercando di supportare la scuola. Un bell'esempio di collaborazione trasversale in nome della protezione dei cittadini, soprattutto di coloro che fanno parte del mondo dell'istruzione e che devono sentirsi sicuri come a casa propria. Le buone pratiche per proteggere se stessi e gli altri vanno infatti applicate sempre, ogni giorno ed in ogni circostanza”.

La sanificazione eseguita dal personale Anticimex è un punto centrale per garantire la sicurezza, ma da sola non è sufficiente per vivere nel contesto attuale con l'adeguata protezione.

Il progetto rientra, infatti, nell'ambito di una grande campagna nazionale #LaProtezioneTieneBanco in collaborazione con insegnanti, alunni e genitori. A fine ottobre, nelle scuole italiane, con il supporto di Fondo Scuola Italia si celebrerà il #CleanTogetherDay, in cui alunni, genitori e docenti si troveranno a scuola per mettere in pratica, insieme, queste azioni positive condividendo materiali ludico-informativi, esperienze e gesti quotidiani anche con l'ausilio dei kit di detersione messi a disposizione da Lysoform e sotto la supervisione degli esperti che partecipano al progetto, il dottor Piercarlo Salari, pediatra, e la dottoressa Elena Urso, pedagogista.

“La pandemia ha colto tutti alla sprovvista - commenta Piercarlo Salari -ma ha anche portato a riconsiderare le comuni norme e precauzioni igienico-comportamentali che, soprattutto in questo periodo, sono utili a proteggere non soltanto il singolo ma l'intera collettività. I bambini sono recettivi e scrupolosi nei riguardi delle raccomandazioni, ma devono anche sentirsi opportunamente motivati a metterle in pratica: a tale scopo due presupposti fondamentali sono il coinvolgimento attraverso modalità ed esperienze ludiche e il modello che gli adulti devono loro proporre attraverso il proprio esempio”.

Per Elena Urso, pedagogista, "nuova normalità è un concetto rilevante perché ci costringe a determinare nuove pratiche in modo duraturo, abbandonando quel senso di precarietà generato dalle situazioni incerte o percepite come “eternamente” temporanee. Riusciamo così ad acquisire nuovi comportamenti e abitudini in modo rassicurante, donandoci una confortante sensazione di esercitare un po' di controllo su qualcosa che ci ha colto totalmente di sorpresa. Questo atteggiamento e questa disposizione d'animo soprattutto sono ciò che gli adulti dovrebbero veicolare come messaggio ai bambini, ai ragazzi”.