Premi: Eccellenze d'impresa 2020, a Caffè Borbone premio assoluto 2020

15 ottobre 2020 a

a

a

Roma, 15 ott. (Labitalia) - Caffè Borbone si aggiudica sia il 'Premio Assoluto 2020' tra tutte le categorie, sia il riconoscimento 'Crescita e sostenibilità', conquistando il primo posto tra le numerose aziende in lizza per i riconoscimenti assegnati da 'Eccellenze d'impresa 2020'. L'ambito premio 'assoluto' tra tutte le categorie negli anni passati è stato assegnato ad aziende del calibro di Diasorin, Giovanni Rana, Recordati, Iguzzini. Il riconoscimento 2020 è stato assegnato a Caffè Borbone Srl in un evento presso il Teatro Manzoni, promosso da Gea-Consulenti di direzione, Harvard Business Review Italia e Arca Fondi Sgr, con il patrocinio di Borsa Italiana.

I vincitori sono stati selezionati da una giuria composta da Gabriele Galateri (presidente di Assicurazioni Generali), Patrizia Grieco (presidente di Mps), Marco Fortis (vicepresidente di Fondazione Edison), Raffaele Jerusalmi (amministratore delegato di Borsa Italiana) e Luisa Todini (presidente di Todini Finanziaria). Contestualmente all'attribuzione del premio, sono stati presentati i risultati della ricerca 'Campioni d'Italia', che analizza i fattori del successo di diecimila aziende italiane e si è tenuta una tavola rotonda su 'Come il mercato dei capitali può accelerare la crescita dei campioni nazionali'.

Questo riconoscimento segue la menzione attribuita a Caffè Borbone da 'Eccellenze d'impresa' il 26 giugno 2020 nell'ambito del premio 'attrattività finanziaria' per le aziende non quotate, dedicato alle aziende che hanno dimostrato caratteristiche di eccellenza in termini di trasparenza, governance e capacità di attrarre risparmio privato per la crescita.

“Dopo la menzione 'Attrattività Finanzaria' - commenta il presidente esecutivo di Caffè Borbone, Massimo Renda - assegnata da 'Eccellenze d'impresa' lo scorso giugno, questo premio ci rende davvero orgogliosi. Il riconoscimento 'Crescita e Sostenibilità' è un tema che mi sta particolarmente a cuore e credo vada a premiare il nostro grande impegno, specialmente nel campo della sostenibilità con la cialda compostabile. Il premio assoluto 2020 tra tutte le categorie è un momento di grande gioia per me e tutta l'azienda e un riconoscimento che ci ripaga dei tanti sforzi fatti in questi anni".

Caffè Borbone Srl è un'azienda napoletana fondata da Massimo Renda nel 1996, attiva nel business della torrefazione, produzione e commercializzazione di cialde compatibili e capsule. La società è il terzo player in Italia dopo Lavazza e Nespresso nell'ambito del caffè porzionato e tra i primi produttori del mercato delle capsule compatibili. Grazie alla lungimiranza di Massimo Renda, l'azienda, che agli albori era a carattere familiare, passa in poco tempo a competere tra le prime posizioni del mercato. Proprio per questo motivo, nel 2018 Massimo Renda decide di farsi affiancare da Italmobiliare, la più grande 'investment holding' italiana, con l'obiettivo di assicurare all'azienda una visione a lungo termine. Quest'operazione ha permesso a Caffè Borbone di diventare un'azienda con una governance strutturata in grado di supportare impegnativi e ambiziosi piani di sviluppo.

La giovane azienda, nata a Napoli, dove il caffè espresso è storia, a distanza di pochi anni, già rappresenta un caso imprenditoriale di straordinario successo, grazie a un continuo processo di crescita. Dopo un 2019 chiuso con un fatturato pari a 173 milioni, anche in uno scenario complesso come quello attuale, nel primo semestre 2020, Caffè Borbone ha fatto registrare un fatturato di 104,1 milioni di euro, in crescita del 21,1% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente, cifre sostenute da un approccio disciplinato allo sviluppo e da una forte efficienza produttiva e organizzativa che le hanno conferito il primato di realtà più efficiente del mercato italiano grazie ad un'elevata redditività.