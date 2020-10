Fisco: Silvestrini (Cna), 'essenziale prolungare Superbonus 110% per 3 anni'

16 ottobre 2020 a

a

a

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "L'indagine conferma il grande interesse per il Superbonus che può rappresentare un potente volano per innescare un virtuoso percorso di stimolo per la crescita economica e per riqualificare le nostre città". Ad affermarlo in una nota è Sergio Silvestrini, il segretario generale della Cna in merito al Superbonus 110%. "Apprezziamo la volontà del Governo di rendere la misura pluriennale e ci aspettiamo che tale orientamento si concretizzi nella prossima Legge di Bilancio. Auspichiamo un attento monitoraggio per favorire semplicità e rapidità delle procedure", aggiunge.