Lavoro: Franchi (Federmeccanica), 'non si protegge con blocco licenziamenti'

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Non si protegge il lavoro con il blocco dei licenziamenti. Il tema è creare lavoro, alimentare la domanda di lavoro di qualità. Chi ha le 'leve' per aumentare questa domanda -con opere pubbliche, investimenti- utilizzi queste leve e alimenti la domanda". Ad affermarlo, in occasione della presentazione della 155° Indagine Congiunturale di Federmeccanica, è il direttore generale, Stefano Franchi.

Su tema politiche attive, "per proteggere il lavoro bisogna creare lavoro, lo ripeto, altrimenti la bolla che si crea con il blocco dei licenziamenti prima o poi scoppia e quello che ne consegue è un disastro".